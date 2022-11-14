МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Северсталь" начнет поставлять на внутренний рынок России огнеупорные материалы для промышленных агрегатов, работающих при высоких температурах, следует из сообщения металлургической компании. "Северсталь" спрогнозировала снижение потребления стали в России

"Северсталь" выходит на внутренний рынок с торговым предложением к клиентам о начале продажи огнеупоров для высокотемпературных промышленных агрегатов, промышленных печей и производства подобных материалов. Компания придерживается клиентоориентированного подхода, поэтому предусмотрела адаптацию технических решений под индивидуальные задачи заказчика", — сказано в сообщении.

По словам генерального директора "Северстали" Александра Шевелева, уверенность в качестве продукции позволяет компании выступать поставщиком для внешних клиентов.

"Сейчас это особенно актуально для внутреннего рынка из-за дефицита на фоне ухода целого ряда зарубежных поставщиков, усложнившейся логистики и, как следствие, увеличения сроков доставки в два-три раза. Кроме того, расширение объемов производства позволит снизить себестоимость нашей продукции за счет снижения косвенных затрат", — добавил он.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций). По итогам первых трех кварталов компания снизила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8%, до 7,967 миллиона тонн.