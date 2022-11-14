МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. "Русал" по итогам 2021 года смог нарастить продажи низкоуглеродного алюминия на 44%, рассказала директор по устойчивому развитию "Русала" Ирина Бахтина. Российские металлурги нарастили производство нержавеющей стали

"По итогам 2021 года на 44% выросли продажи низкоуглеродного алюминия в нашем портфеле, удалось достичь 1 миллиона тонн, то есть каждая четвертая тонна проданного металла — зеленая, что говорит о высоком интересе и спросе. Именно эта низгоуглеродная характеристика позволяет сохранятся в тендерах и западных и восточных", — заявила Бахтина, выступая на глобальном финансовом форуме Ecumene.

"Русал" в 2021 году сообщил о намерении перестроить Красноярский, Братский, Иркутский и Новокузнецкий заводы. План предусматривает строительство новых мощностей по самой современной и экологичной технологии обожженных анодов с одновременным демонтажем или модернизацией старых цехов. В июле Бахтина сообщала РИА Новости, что проект планируется завершить в 2028 году.

В октябре Минпромторг РФ предложил предоставить "Русалу" в связи с реализацией масштабного экологического проекта госгарантии объемом 266 миллиардов рублей — 70% от суммы кредитов или облигационных займов, привлекаемых компанией на срок от 3 до 15 лет со сроком погашения не ранее 1 января 2026 года.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.