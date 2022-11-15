МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 10 месяцев 2022 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Экспорт дизельного топлива из Китая может сократиться в начале 2023 года

Объем производства в добывающей промышленности в январе-октябре вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 3,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 5,5%. Объем высокотехнологичного производства увеличился на 8,7%.

Отдельно в октябре 2022 года показатель вырос на 5% в годовом выражении и на 0,33% по сравнению с предыдущим месяцем. Объем производства в добывающей промышленности в октябре вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в обрабатывающей – на 5,2%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4%.

Также сообщается, что за 10 месяцев 2022 года страна нарастила добычу нефти на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, природного газа — на 6%.

Китай за 10 месяцев 2022 года добыл 170,98 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года рост составил 3%. Объем переработки нефти за январь-октябрь достиг уровня в 555,88 миллиона тонн, снижение показателя в годовом выражении составило 4,5%.

Отдельно в октябре 2022 года объем добычи нефти в КНР составил 17,22 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 2,5%), среднесуточный объем добычи в прошлом месяце — 556 тысяч тонн, объем переработки в октябре достиг отметки в 58,62 миллиона тонн (рост в годовом выражении на 0,8%).

Добыча природного газа в Китае за первые десять месяцев 2022 года составила 178,5 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 6%. Отдельно в октябре 2022 года добыча газа в Китае составила 18,5 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 12,3%, рост по сравнению с сентябрем этого года составил 7,7 процентных пункта.

Вместе с тем выросло производство угля, однако темпы роста несколько замедлились. Так, за январь-октябрь текущего года рост показателя составил 10%, объем производства достиг отметки в 3,69 миллиарда тонн. Отдельно в октябре на китайских шахтах добыли 370 миллионов тон угля, рост по сравнению с октябрем 2021 года составил 1,2%, при этом показатель упал на 11,1 процентных пункта в сравнении с сентябрем этого года. Среднесуточный объем добычи угля в октябре составил 11,94 миллиона тонн.

Отмечается, что производство автомобилей на новых источниках энергии в октябре выросло на 84,8%, а за январь-октябрь – на 108,4%, производство промышленных роботов в октябре выросло на 14,4%, но по итогам 10 месяцев года сократилось на 3,2%.

Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.