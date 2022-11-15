МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Крупнейший на данный момент в мире ограненный лабораторный алмаз был выращен российской компанией "Научно-исследовательский центр "Передовые синтетические исследования" и сертифицирован лабораторией Гемцентра МГУ. Кристалл получил название "Чемпион", и на сегодняшний день это самый крупный и самый чистый из лабораторных бриллиантов в мире, сообщили в компании. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в алмазы

Камень 16,04 карата формы кушон был получен из необработанного кристалла алмаза массой 50,39 карата (20,79х19,10 мм) правильной формы. Генеральный директор НИЦ Эдуард Городецкий отметил, что алмаз рос чуть больше 400 часов (17 дней).

Огранка бриллианта выполнена московской компанией "Мелвис". Лаборатория Гемцентра присвоила камню "Чемпион" группу чистоты VS1 и группу цвета D (наивысший цвет по международной классификации бриллиантов). Также было подтверждено, что камень не подвергался облагораживанию. В ходе геммологических исследований было определено, что камень имеет очень низкое содержание примесей азота. Данный тип алмазов редко встречается в природе.

НИЦ "Передовые синтетические исследования" — высокотехнологичная, инновационная компания, производящая сверхтвердые материалы для электронной, горнодобывающей, медицинской и ювелирной промышленности. Технологи компании работают над производством более крупных синтетических кристаллов хорошего качества для использования алмазов в оптике и микроэлектронике.