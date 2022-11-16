МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Компания "Автотор" завершает строительство корпусов для организации кластера заводов по производству автокомпонентов и электромобилей в Калининграде и планирует сдать их в эксплуатацию в конце 2023 года, сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале. Путин заявил, что жизнь людей в Калининграде должна быть стабильно налажена

"Закупку необходимого оборудования предполагается осуществить в начале 2023 года. Сдача в эксплуатацию заводов по выпуску электродвигателей и электронных систем управления планируется в конце 2023 года", — сообщили в компании.

По информации пресс-службы предприятия, завершается строительство корпусов двух заводов общей площадью свыше 4 тысяч квадратных метров. "Здесь уже обустроен фундамент, возведены стены, установлена кровля, выполнены черновые полы. В настоящее время ведется укладка чистовых полов", — рассказали в "Автоторе".

Сообщается, что на заводах планируется выпуск широкой номенклатуры электродвигателей и электронных систем управления для применения в различном электротранспорте, от кресел с электроприводом для маломобильных групп населения до компактных электромобилей и легкого коммерческого транспорта. Большая часть компонентов электродвигателей и электронных систем управления будет производиться на предприятиях кластера. Так, на литейно-механическом заводе будет обеспечиваться отливка элементов корпуса электродвигателей из цветных металлов, производиться механическая обработка компонентов на высокопроизводительных станках с ЧПУ. От сторонних поставщиков будет поступать лишь ограниченная номенклатура изделий.

Ранее сообщалось, что "Автотор" планирует выйти на большой объем выпуска новых машин в 2023 году. Отмечалось также, что на производственной площадке "Автотора" завершается строительство 8 новых заводов. На создаваемых новых мощностях, в том числе, планируется выпускать компактные электромобили. В сентябре руководство "Автотора" заявило, что компания заканчивает работу в первых числах октября и пустит производство под переналадку.

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года.