МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в октябре вырос на 0,2% к сентябрю, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. Китайцы узнали, зачем США хотят захватить золотовалютный резерв России

Соответствующие данные будут опубликованы Федеральной резервной системой США в среду, 16 ноября, в 17.15 мск.

В 10.00 мск Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) опубликует данные о динамике потребительских цен в стране. Эксперты ожидают, что годовая инфляция в октябре ускорилась до 10,7% — максимума с января 1982 года — с 10,1% месяцем ранее.

В 16.30 мск американское министерство торговли обнародует данные о розничных продажах в стране. Эксперты полагают, что их объем в октябре вырос на 1%.

В 18.30 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о коммерческих запасах нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 ноября. Аналитики полагают, что показатель снизился на 0,44 миллиона баррелей, до 440,3 миллиона баррелей.