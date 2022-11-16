МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что завершение сделки по покупке мебельной фабрики IKEA в Новгороде ожидается до конца 2022 года. Материнская компания IKEA создаст фонд поддержки сотрудников

"До конца года", — сказал Никитин журналистам, отвечая на вопрос, когда ожидается завершение сделки по продаже фабрики IKEA в Новгороде.

"Насколько я понимаю, процесс переговоров еще идет, мы примерно понимаем список потенциальных интересантов. Это серьезные компании, с серьезным потенциалом, но поскольку переговоры ведем не мы, а компания, комментировать конкретные названия не готов", — уточнил губернатор.

По его информации, когда после покупки фабрика выйдет на полную загрузку, там будет задействовано то же количество персонала, которое было ранее. По мнению Никитина, у новгородской фабрики максимально хорошие перспективы, поскольку она выпускает не только аналогичную IKEA продукцию, но и других разновидностей. Он отметил, когда сделка завершится, власти помогут предприятию.

Ранее сообщалось, что фабрики IKEA в Тихвине и Новгороде, которые находились в простое, возобновили работу 1 сентября в рамках предпродажной подготовки.