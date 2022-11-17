МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Региональный фонд развития промышленности необходимо создать для работы по индустриальным проектам в новых российских регионах, заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким.

Индустриальная картина Запорожской области представлена в основном машиностроительным комплексом, металлургией. В регионе действует 53 предприятия, отмечается в сообщении на сайте правительства РФ.

"Для нас крайне важно активно участвовать в восстановлении промышленности новых территорий. И одной из важнейших мер для содействия этому я считаю создание при непосредственной поддержке Минпромторга России регионального фонда развития промышленности. Это важнейший инструмент для работы по проектам индустриального развития. Капитализация фонда сейчас обсуждается со всеми включенными в этот процесс ФОИВ (федеральные органы исполнительной власти – ред.)", — приводятся слова Мантурова на сайте правительства.

Балицкий в свою очередь поблагодарил Мантурова за поддержку в развитии промышленности в регионе.

"Благодарен Денису Валентиновичу за постоянную консультативную и практическую помощь, что позволяет не только сохранять кадровый потенциал региона, но и практически возрождать промышленность области уже сегодня", – сказал он.