МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК) снизило ориентир ставки купонов по биржевым облигациям, номинированным в китайской валюте, до уровня не выше 4,1% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. "Атомэнергопром" соберет в ноябре-декабре заявки на зеленые облигации

Новому ориентиру купона соответствует доходность к погашению не выше 4,14% годовых. Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на ставку купонов не выше 4,3% годовых (доходность не выше 4,35% годовых).

Компания в четверг собирает заявки инвесторов на двухлетние биржевые облигации серии 001P-01 в объеме не менее 500 миллионов юаней с полугодовыми купонами.

Номинал облигаций — 1 тысяча юаней. Расчеты на первичном размещении предполагаются в юанях, при выплате купонов и погашении выпуска — также в китайской валюте с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Организаторами выступают Газпромбанк, инвестбанк "Синары", "Московский кредитный банк", Росбанк и Россельхозбанк. Техническая часть размещения предварительно назначена на 22 ноября.

ЮГК — шестая российская золотодобывающая компания по объему производства в 2021 году. Группа ведет добычу в России на двух кластерах месторождений — хабах (Уральском и Сибирском).