НОВОСИБИРСК, 17 ноя — ПРАЙМ. Количество индустриальных парков и промышленных технопарков в России по итогам текущего года увеличится до 420, потребность в готовых площадях для производств очень большая, сообщил журналистам замдиректора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Леонид Данилов. Мантуров выступил за развитие промышленности в новых регионах

"Мы прогнозируем, что по итогам 2022 года в РФ индустриальных и промтехнопарков, действующих и создаваемых, будет более 420, а на конец 2021 года их было 396. То есть динамика последних лет — ежегодно 30-40 парковых проектов появляется, и это, безусловно, радует", — сказал он.

Данилов отметил, что базовая идея промышленных парков — идея обеспечения резидентов готовой инфраструктурой для запуска или развития производства — в современной экономической ситуации как никогда актуальна.

"Хочу отметить, что когда мы общаемся и с региональными властями, и с представителями производственного бизнеса, то мы слышим, что постоянные изменения в цепочках поставок, в кооперации предприятий в общем-то усиливают потребность предприятий в готовых производственных площадях и инфраструктуре. Когда у предприятия стоит задача расширения либо замещения производства каких-либо выпадающих цепочек поставки деталей и комплектующих, то с нулевого цикла создавать предприятие два-три года – долго и дорого", — сказал он.

Представитель Минпромторга пояснил, что в такой ситуации возможность прийти в индустриальный парк или промышленный технопарк, чтобы запустить производство в ближайшие месяцы или даже недели, сейчас необходима многим, и это один из наиболее актуальных запросов со стороны предприятий.

"Что касается изменений, то это ориентация в первую очередь на отечественных инвесторов. С иностранными инвесторами, безусловно, работа продолжается… По статистике новых резидентов мы видим, что российские компании хотят развивать производство", — рассказал Данилов.

Он добавил, что в России в настоящее время наблюдается серьезная диспропорция: две трети парков находятся в западной части страны. Однако в настоящее время, по его словам, учитывая кардинальное изменение логистических цепочек и переориентацию рынков с запада на восток, колоссальный импульс развития получают площадки, расположенные за Уралом. Минпромторг планирует поддерживать такое развитие.