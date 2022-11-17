МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Новый алюминиевый сплав, разработанный "Русалом," способен выдерживать экстремальные перепады температур, что делает его незаменимым в космической отрасли, а повышенная пластичность позволяет использовать его для 3D-печати, следует из сообщения металлургической компании. В России к концу года увеличится число индустриальных и промпарков

Новый сплав был создан специалистами Института легких материалов и технологий (ИЛМиТ). "Русал" разработал новый алюминиевый сплав для космоса. Новый сплав крайне актуален для разработки элементов спутников и электроники, работающих в экстремальных условиях с сильными перепадами температур. До сих пор детали из такого рода материалов изготавливали только механическим способом ввиду крайне низких показателей пластичности. Ученые же ИЛМиТа за счет оптимизации состава сплава смогли адаптировать материал для 3D-печати", — сказано в сообщении.

"Русал" уточнил, что особенность нового материала — повышенная стойкость к нагреву. Так, коэффициент термического расширения разработки более чем в 1,5 раза ниже, чем у обычных алюминиевых сплавов, и практически соответствует показателям сталей и никелевых сплавов.

"Ранее из разработанного учеными "Русала" алюминиевого сплава на 3D-принтере был напечатан элемент для спутника "Ярило". Терморегулирующий корпус детектора гамма-излучения был разработан в Сколковском институте науки и технологий, а затем произведен в центре аддитивных технологий ИЛМиТе", — отметили в компании.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72%), 17,4% акций находятся в свободном обращении.