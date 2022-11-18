МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Дирекция государственного заказчика программ развития морского транспорта (ФКУ "Дирекция госзаказчика") направит 7,5 миллиарда рублей на строительство ледокольного аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт, следует из данных портала госзакупок. Медведев отметил сложности при постройке и сдаче в эксплуатацию ледоколов

Дирекция госзаказчика подвела итоги тендера на "строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового класса. Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт. Проект MPSV06M".

"Победителем электронного конкурса признается участник закупки с идентификационным номером заявки – 118, заявка которого соответствует требованиям и который предложил лучшие условия исполнения контракта… предложение о цене контракта 7 463 132 100,00 руб.", — говорится в итоговом протоколе закупки.

Срок завершения работ по контракту – 20 декабря 2024 года. "Судно должно быть передано генподрядчиком госзаказчику у причала морского порта Архангельск", — отмечается в документах.

В перечне назначений судна, в частности, патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам; поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказание им медицинской помощи; оказание помощи судам и выполнение спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде; выполнение ледокольных операций при толщине льда до 1,5 метра; тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

"Неограниченный район плавания с совершением международных рейсов и плавания по трассам Северного морского пути. Расчетная температура наружного воздуха плюс 35ºС при влажности 80% летом и при минус 30 ºС и скорости ветра до 25 м/сек", — указано в техзадании.