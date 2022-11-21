МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Нетарифная квота на вывоз отдельных видов азотных удобрений будет увеличена: карбамида на 400 тысяч тонн, аммиачной селитры — на 200 тысяч тонн, карбамидно-аммиачной смеси — на 150 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Таможенная подкомиссия одобрила надбавку к экспортной пошлине на топливо

"Решение об увеличении нетарифной квоты на вывоз отдельных видов азотных удобрений принято в ходе заседания подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Нетарифная квота на вывоз карбамида будет увеличена на 400 тысяч тонн, аммиачной селитры на 200 тысяч тонн, карбамидно-аммиачной смеси на 150 тысяч тонн. Соответствующий протокол подписал Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение позволит обеспечить "непрерывность производства удобрений", а также нарастить экспорт. Кроме того, как добавили в Минпромторге, мера не сократит поставки на внутренний рынок: поставки идут по согласованному министерствами — Минпромторгом и Минсельхозом — плану.

"Увеличение квот позволит нам сохранить объёмы производства азотных удобрений, предотвратить затоваривание складов. В приоритете у нас остается обеспечение внутреннего рынка России, а на экспорт идёт лишь тот объём, который оказался не востребован на внутреннем рынке", — приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга России Михаила Иванова. Минпромторг планирует продлить квоты на вывоз удобрений до мая 2023 года

При этом, по словам замминистра сельского хозяйства Андрея Разина, с начала года аграрии приобрели порядка 4,6 миллиона тонн минеральных удобрений, что на 9% больше прошлогодних показателей. "Это, в частности, поможет поднять уровень внесения до 60 килограммов на 1 гектар посевной площади в среднем по стране", — пояснил он.

"Кроме того, утвержден план закупок до конца мая 2023 года – он предусматривает приобретение более 14 миллионов тонн в физическом весе, что, по предварительным оценкам, позволит полностью закрыть потребности аграриев под весенний сев. Вместе с тем в случае необходимости Минсельхоз может инициировать увеличение параметров плана", — добавил Разин.