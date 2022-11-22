МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), по данным властей Приморья, может стать новым ключевым инвестором компании "Восточная верфь", занимающейся строительством военных кораблей и судов снабжения во Владивостоке и подавшей заявление о банкротстве, сообщает региональное заксобрание. В Евросоюзе резко возросло число заявлений о банкротстве

"Восточная верфь" 13 октября подала в арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве. Оно пока оставлено без движения из-за процессуальных нарушений. На заседании комитета по экономической политике и собственности заксобрания министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин рассказал о ситуации на предприятии.

"Минпромторгом России была создана межведомственная комиссия, главная задача которой — вывести предприятие из кризиса. Для чего необходимо решить вопрос о смене ключевого инвестора, который возьмет на себя как долговую, так и социальную нагрузку, выполнит все обязательства и условия по гособоронзаказам и гражданским контрактам. Как сообщил Сергей Калитин, таким партнером может стать Объединенная судостроительная корпорация, которая сейчас проявляет интерес к приморскому предприятию. ОСК планирует вложить в активы и основные средства судостроительного завода около 12 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эти средства в том числе могут пойти на приобретение нового плавучего дока, удлинение достроечной набережной, изменение внутренней логистики. "Если смотреть в будущее, есть четкое понимание, как выходить из сложившейся ситуации. Есть инвестор, который готов взять на себя социальную и финансовую нагрузку. Есть понимание департамента гособоронзаказа Минобороны РФ о дополнительном обеспечении завода заказами в случае смены финансовой и производственной политики и ключевого инвестора", — приводятся слова Калитина.

По информации заксобрания, "введение санкций стало причиной тяжелого финансового положения АО "Восточная верфь". При этом, как отмечает парламент, предприятие работает штатно, выполняя в основном заказы по гражданским контрактам. Задолженностей по зарплате и перечислению налогов нет. В целом ситуацию в отрасли Калитин охарактеризовал как стабильную: предпосылок для закрытия компаний и массового сокращения численности работников нет. По итогам десяти месяцев 2022 года объем выполненных работ на судоремонтных и судостроительных предприятиях края почти в три раза превысил аналогичный показатель прошлого года.

Ранее источник в отрасли рассказал РИА Новости, что в годовом отчете "Восточной верфи" за 2021 год заявлен крупный убыток компании и нехватка средств для расчета по собственным обязательствам. По данным собеседника, на конец 2021 года отрицательные активы верфи превысили несколько миллиардов рублей. По данным картотеки арбитража, к верфи за последние месяцы подано множество исков, суммы исковых требований варьируются до нескольких десятков миллионов рублей. В конце октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск министерства обороны России, требующего взыскать более 494 миллионов рублей с АО "Восточная верфь". Власти Приморья сообщали, что верфь исполняет действующие коммерческие контракты на строительство судов в соответствии с графиком и готова к исполнению новых заказов.