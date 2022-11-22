МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Промышленное производство в Германии в 2022 году, вероятно, немного вырастет, благодаря невыполненным заказам, но перспективы на 2023 год кажутся неблагоприятными ввиду высоких цен на энергоносители и геополитической неопределенности. Об этом во вторник сообщила Ассоциация немецкой промышленности (BDI). Японские энергокомпании продумали план действий при нехватке СПГ

В ассоциации ожидают. небольшой рост производства в этом году, на 0,25%, после роста на 4,7% в 2021 году.

"Перспективы на 2023 год неблагоприятны. Все больше и больше компаний в обрабатывающей промышленности оказываются в зоне риска со стороны высоких цен на энергоносители и геополитической неопределенности", — говорится в заявлении ассоциации.

За период январь-сентябрь текущего года сектора с высоким потреблением энергоресурсов сокращали производство, которое упало на 2,3% у компаний, производящих и обрабатывающих металлы, на 3,7% у производителей резины и пластика, а также на 8,2% в химической промышленности.