МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Производство отечественной радиоэлектроники к 2030 году должно вырасти в 17 раз, до 6,3 триллиона рублей, заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. "Автотор" поделился планами по производству автомобилей

"Мы в 2030 году должны в 17 раз увеличить наше производство (радиоэлектроники — ред.). Понятно, что задача на первый взгляд кажется невыполнимой. Но, все те, кто нам мешает, решили помочь. Импортозамещение в нашей стране уже по факту произошло, многие ниши освободились", — сказал Шпак на пленарном заседании на форуме "Интеллект машин и механизмов".

Как следует из презентации, представленной на заседании, на конец прошлого года объем российской продукции в сфере радиоэлектроники составил 0,37 триллиона рублей (12% от общего объема), тогда как общий объём рынка радиоэлектроники в РФ (включая иностранную продукцию) оценивается в 3,06 триллиона рублей.

В то же время к 2030 году рынок радиоэлектроники в России должен вырасти до 9 триллионов рублей, а российская продукция должна занять 70% этого рынка.