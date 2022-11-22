МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Российский бизнес создал 707 предприятий в Узбекистане в январе-октябре 2022 года — это лучший показатель среди стран, чьи компании создали предприятия с иностранными инвестициями в республике, следует из данных узбекистанского госкомитета по статистике, обнародованных во вторник. Лукашенко: Белоруссия расширит работу предприятий на российском рынке

По данным статистического ведомства, в тройку лидеров по данному показателю вошли турецкие (288 предприятий в январе-октябре) и китайские (218) инвесторы.

В Узбекистане на 1 ноября количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 15 153 (+14,1% по сравнению с январем-октябрем 2021 года).

В частности, с участием российского бизнеса действует 2919 предприятий (19,3% от общего числа компаний с иностранным капиталом), турецких инвесторов – 2130 (14,1%), китайских – 2099 (13,9%), отмечает статведомство.

Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составили более 10 миллиардов долларов. РФ сохранила второе место в списке основных внешнеторговых партнеров Узбекистана, торговый оборот между странами в январе-октябре 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, увеличился на 27,8%, до 7,439 миллиарда долларов.