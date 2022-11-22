МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Вице-премьер России Виктория Абрамченко стала "крестной матерью" универсального атомного ледокола "Якутия", сообщил корреспондент РИА Новости. На "Балтзаводе" рассказали о работах над ледоколом "Якутия"

Во вторник на Балтийском заводе (входит с состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония спуска на воду третьего серийного атомного ледокола проекта 22220 "Якутия".

Абрамченко по традиции разбила бутылку шампанского о борт ледокола. По ее словам, судно станет самым экологически чистым ледоколом этого класса. Вице-премьер отметила, что объем выбросов в атмосферу является важным фактором.

Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт в настоящее время являются самыми большими и мощными в мире. Длина ледоколов составляет 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Всего по проекту, который реализуется с 2013 года, будет построено пять ледоколов – "Арктика" и "Сибирь" ранее уже вошли в состав атомного флота России.