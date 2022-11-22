Путин поручил соблюдать сроки при строительстве атомных ледоколов
Путин привал неукоснительно соблюдать сроки по строительству атомных ледоколов
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Соблюдение сроков при строительстве атомных ледоколов играет ключевое значение для изучения Арктики и развития логистического коридора в Юго-Восточную Азию, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства во вторник принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола "Якутия".
Путин сообщил, что уже в этом году в работу будет запущен ледокол "Урал", в 2026 году сдадут судно "Чукотка", а в 2027 завершится строительство сверхмощного атомного ледокола "Россия".
"Подчеркну, указанные сроки, набранный темп работы должны быть неукоснительно выдержаны, ну, уверен, что так оно и будет", — сказал он и выразил надежду на слаженную работу всех специалистов, задействованных при строительстве.
Кроме того, президент заявил, что Россия остается открытой для совместной работы в данной области, несмотря на санкционное давление.