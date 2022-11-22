МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ планирует в течение 2023 года распространить балльную систему оценки уровня локализации радиоэлектроники на другие ее отрасли, в том числе фотонику и медицинскую технику, сообщил замглавы Минпромторга Василий Шпак. Минпромторг предрек рост производства радиоэлектроники в России к 2030 году

"В течение 2023 года планируется введение балльной системы на продукцию отрасли фотоники и светотехники, медицинской техники, электронной компонентной базы и иной продукции", — сказал Шпак журналистам в кулуарах форума "Интеллект машин и механизмов", отвечая на вопрос, планируется ли расширение балльной системы на другие виды радиоэлектронной продукции.

"Цель введения балльной системы оценки — повысить эффективность применения механизма локализации промышленных производств и дифференцировать предоставление господдержки, а также стимулирование выполнения конкретного перечня технологических и производственных операций", — пояснил Шпак.

В сентябре правительство РФ утвердило проект Минпромторга о введении балльной системы расчета локализации вычислительной техники — методика позволяет определить, какая продукция может считаться отечественной, а получение производителями соответствующего заключения от Минпромторга даст им право получать государственную поддержку, что следовало из постановления правительства, опубликованного на портале правовых актов.

Балльная методика позволяет определить, какая продукция может считаться российской. Для подтверждения производства вычислительной техники на территории РФ необходимо набрать установленное на соответствующий год количество баллов, которые, в свою очередь, складываются из выполнения определенных технологических операций.