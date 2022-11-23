МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Золота добыто в Хабаровском крае за январь-сентябрь текущего года больше на 14%, чем в 2021 году, край вошел в пятерку в России по промыслу драгоценного металла, сообщает местное правительство. Золото слабо дешевеет

По данным местных властей, добыча драгметаллов – одна из ведущих отраслей промышленности Хабаровского края. На его территории деятельность осуществляют 39 предприятий горнодобывающего комплекса. Большинство из них специализируются на поисках и добыче рудного и россыпного золота.

"По добыче золота Хабаровский край входит в топ-5 регионов России. С января по сентябрь добыча этого драгметалла в крае превысила 21 тысячу килограммов — на 14% больше, чем было в 2021 году", — говорится в сообщении.

Также, по данным министерства природных ресурсов Хабаровского края, сумма налоговых отчислений предприятий горнодобывающего комплекса в региональный бюджет за период уже превысила 12 миллиардов рублей. А численность работников в отрасли в текущем году достигла 11 тысяч человек.

Также предприятия в районах своего присутствия реализуют различные социальные программы, и только за один год подобная помощь в крае суммарно может составлять от 200 миллионов рублей, уточняет правительство региона.

Отмечается также, что стабильно ведется добыча серебра и производство олова в концентрате, а в перспективе край войдет в число ведущих субъектов РФ также и по добыче меди: за год ее производство в концентрате выросло в два раза и достигло 675 тонн. Кроме того, здесь добывается россыпная платина, вольфрам и другие полезные ископаемые.