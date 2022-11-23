Белоруссия договорится о единой промышленной политике с Россией
Белоруссия подпишет соглашение о единой промышленной политике с Россией
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МИНСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия подпишет с Россией соглашение о единой промышленной политике, говорится в опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров республики.
"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в постановлении совмина.
В соответствии с документом, министерство промышленности Белоруссии уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик уполномочен на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.