МИНСК, 23 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия подпишет с Россией соглашение о единой промышленной политике, говорится в опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале постановлении Совета министров республики. Белоруссия выплатит долг американской корпорации в нацвалюте

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике в качестве основы для проведения переговоров", — говорится в постановлении совмина.

В соответствии с документом, министерство промышленности Белоруссии уполномочено на проведение переговоров по проекту соглашения. Заместитель премьер-министра республики Петр Пархомчик уполномочен на подписание соглашения при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.