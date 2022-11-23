МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Glencore в среду сообщила, что компания по целевым слияниям и приобретениям Metal Acquisition Corp согласовала измененное соглашение о покупке у мировой горнорудной фирмы ее австралийского медного рудника Cobar. В Китае сообщили о рекордных поставках российского золота в страну

Сумма сделки составляет 1,1 млрд долларов.

Согласно Glencore, стороны договорились об изменении условий: Glencore, как и было изначально согласовано в марте, получит 1,1 млрд долларов в комплексе со скорректированными платежными условиями и роялти в размере 1,5% от чистой выручки металлургического производства в течение срока эксплуатации рудника.