Glencore продаст Metal Acquisition медный рудник в Австралии за 1,1 миллиарда долларов
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МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Glencore в среду сообщила, что компания по целевым слияниям и приобретениям Metal Acquisition Corp согласовала измененное соглашение о покупке у мировой горнорудной фирмы ее австралийского медного рудника Cobar.
Сумма сделки составляет 1,1 млрд долларов.
Согласно Glencore, стороны договорились об изменении условий: Glencore, как и было изначально согласовано в марте, получит 1,1 млрд долларов в комплексе со скорректированными платежными условиями и роялти в размере 1,5% от чистой выручки металлургического производства в течение срока эксплуатации рудника.