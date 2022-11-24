МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Бурный рост производственных расходов ставит под угрозу будущее пивоваренной промышленности Италии, сообщил отраслевой информационно-аналитический центр Osservatorio Birra. Бюджетный маневр властей Италии не решит проблему роста цен, заявил эксперт

Согласно этой информации, за последние полтора года затраты местных пивоваров выросли примерно на половину. Основной причиной этого стало существенное подорожание сырья: цены на кукурузу и ячмень увеличились соответственно на 80% и на 95%. К этому следует добавить удвоение расходов на стеклотару и упаковочные материалы. Серьезные трудности создает пивоварам и резко выросшие тарифы на электричество и газ. Кроме того, увеличились акцизы на популярный напиток.

Ожидается, что по мере роста цен на пиво спрос на этот продукт упадет, что приведет к общему снижению доходов отрасли на 5%. По данным Osservatorio Birrа, практически каждая вторая пивоварня страны (48%) понесет убытки.

В этой связи эксперты отмечают, что в пивоваренной промышленности Италии работают около 95 тысяч семей и происходящие в отрасли процессы представляют серьезную опасность для занятости многих из них. В 2023 году предприятия по производству пива "столкнуться с сильной неопределенностью", указывает Osservatorio Birra.