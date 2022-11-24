Эксперты предупредили итальянских пивоваров о грядущих убытках
Osservatorio Birra: увеличение производственных расходов угрожает будущему пивоваров Италии
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Бурный рост производственных расходов ставит под угрозу будущее пивоваренной промышленности Италии, сообщил отраслевой информационно-аналитический центр Osservatorio Birra.
Согласно этой информации, за последние полтора года затраты местных пивоваров выросли примерно на половину. Основной причиной этого стало существенное подорожание сырья: цены на кукурузу и ячмень увеличились соответственно на 80% и на 95%. К этому следует добавить удвоение расходов на стеклотару и упаковочные материалы. Серьезные трудности создает пивоварам и резко выросшие тарифы на электричество и газ. Кроме того, увеличились акцизы на популярный напиток.
Ожидается, что по мере роста цен на пиво спрос на этот продукт упадет, что приведет к общему снижению доходов отрасли на 5%. По данным Osservatorio Birrа, практически каждая вторая пивоварня страны (48%) понесет убытки.
В этой связи эксперты отмечают, что в пивоваренной промышленности Италии работают около 95 тысяч семей и происходящие в отрасли процессы представляют серьезную опасность для занятости многих из них. В 2023 году предприятия по производству пива "столкнуться с сильной неопределенностью", указывает Osservatorio Birra.