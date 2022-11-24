МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. АО "Первая горнорудная компания" (ПГРК, входит в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом" АО "Атомредметзолото") получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке свинцово-цинковых руд Павловского месторождения и портового комплекса на Новой Земле, сообщила компания. KAZ Minerals за январь-сентябрь нарастила добычу меди на 26 процентов

"Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" позволяет АО "ПГРК" приступить к реализации проекта "Павловское". Помимо экономических целей добычи и переработки свинцово-цинковых руд, реализация проекта будет способствовать решению ряда важных геополитических задач — расширению присутствия Российской Федерации в Арктике, развитию северных территорий, интенсификации использования Северного морского пути", — говорится в сообщении.

Павловское свинцово-цинковое серебросодержащее месторождение находится на острове Южный архипелага Новая Земля. Рудные запасы месторождения для отработки открытым способом оцениваются в 19 миллионов тонн руды при содержании 3,3% цинка, 0,7% свинца и 16 г/т серебра. Это эквивалентно 620 тысячам тонн цинка, 131 тысячам тонн свинца и 9,4 миллионам унций серебра.

Планирующееся производство товарной продукции в год — 220 тысяч тонн цинкового концентрата и 50 тысяч тонн свинцового концентрата. Освоение Павловского месторождения включено в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Строительство морского терминала для освоения Павловского месторождения включено в план развития Северного морского пути.