Главгосэкспертиза разрешила "Росатому" построить ГОК по рудам и порт на Новой Земле
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. АО "Первая горнорудная компания" (ПГРК, входит в горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом" АО "Атомредметзолото") получило положительное заключение Главгосэкспертизы на строительство горно-обогатительного комбината по добыче и переработке свинцово-цинковых руд Павловского месторождения и портового комплекса на Новой Земле, сообщила компания.
"Положительное заключение ФАУ "Главгосэкспертиза России" позволяет АО "ПГРК" приступить к реализации проекта "Павловское". Помимо экономических целей добычи и переработки свинцово-цинковых руд, реализация проекта будет способствовать решению ряда важных геополитических задач — расширению присутствия Российской Федерации в Арктике, развитию северных территорий, интенсификации использования Северного морского пути", — говорится в сообщении.
Павловское свинцово-цинковое серебросодержащее месторождение находится на острове Южный архипелага Новая Земля. Рудные запасы месторождения для отработки открытым способом оцениваются в 19 миллионов тонн руды при содержании 3,3% цинка, 0,7% свинца и 16 г/т серебра. Это эквивалентно 620 тысячам тонн цинка, 131 тысячам тонн свинца и 9,4 миллионам унций серебра.
Планирующееся производство товарной продукции в год — 220 тысяч тонн цинкового концентрата и 50 тысяч тонн свинцового концентрата. Освоение Павловского месторождения включено в стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Строительство морского терминала для освоения Павловского месторождения включено в план развития Северного морского пути.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221124/838940529.html