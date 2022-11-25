МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Генеральный директор "Сибура" Михаил Карисалов и председатель правления "Казмунайгаза" Магзум Мирзагалиев обсудили сотрудничество в рамках проектов производства полипропилена и полиэтилена, сообщила национальная нефтегазовая компания Казахстана. "Сибур" назвал основное направление своего экспорта

"Двадцать четвёртого ноября председатель правления АО НК "Казмунайгаз" Магзум Мирзагалиев в ходе рабочей поездки в Москву… провел переговоры с генеральным директором, председателем правления ООО "Сибур" Михаилом Карисаловым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках проектов по производству полипропилена и полиэтилена", — говорится в сообщении "Казмунайгаза".

Отмечается, что руководство компании из Казахстана проинформировало "Сибур" о проводимой работе, связанной с началом проектирования завода по выпуску полиэтилена — совместного предприятия (СП) "Силлено". А первая отгрузка полипропилена с завода "KPI Inc." была осуществлена 18 ноября в объеме 1,5 тысяч тонн.

"Проект по производству полиэтилена находится на особом контроле руководства Казахстана, учитывая ожидаемый эффект на экономику страны и его значение для развития нефтегазохимической отрасли", — приводит "Казмунайгаз" слова Мирзагалиева.

В "Сибуре" журналистам подтвердили создание СП на базе интегрированного газохимического комплекса производства полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, а также проекта строительства комплекса производства полиэтилена — мощностью 1,25 миллиона тонн. "Доля "Сибура" в каждом СП составляет 40%. В рамках СП "Сибур" поделится накопленной экспертизой по запуску проектов и эксплуатации полимерных комплексов мирового уровня, а также примет участие в обучении операционного персонала предприятий", — сказал представитель российской компании.

Базовые условия сотрудничества в сфере нефтегазохимии эти две компании, а также фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына", подписали летом 2021 года.