МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Производство крупнотоннажных полимеров в России к 2027 году должно увеличиться примерно на 50-60%, до 11-12 миллионов тонн — за счет строящихся сейчас проектов, следует из заявления первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина. Минэнерго объяснило причины роста розничных цен на дизель в России

"С 2014 года почти в два раза увеличилось производство крупнотоннажных полимеров. В 2021 году мы достигли 7,4 миллиона тонн, и те проекты, которые строятся, они позволят нам эту цифру приблизить к 11-12 миллионам тонн по их завершению, то есть 2026-2027 год. То есть это достаточно большой рывок, который был совершен нашей отраслью", — сказал Сорокин в ходе научно-практической конференции "Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса".

По его словам, в соответствии с планом развития нефтегазохимии до 2030 года, в России уже реализовано 16 крупных инвестиционных проектов, что позволило уйти от импортной зависимости в сегменте крупнотоннажных полимеров.

Однако, отметил Сорокин, того же самого пока нельзя сказать про мало- и среднетоннажную химию из-за отсутствия достаточного рынка для разработки собственных решений. "Но сейчас… это уже вопрос безопасного функционирования экономики. Поэтому здесь совместно с отраслью Минэнерго, Минпромторг, соответственно, Минфин должны отработать здесь адекватную систему поддержки для создания этих мало- и среднетоннажных предприятий, которые бы закрывали отдельные необходимые нам направления", — пояснил он.