МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Между правительством Намибии и "Росатом" "нет серьезных разногласий" по планируемому российскому проекту добычи урана в этой стране нет, заявил в интервью РИА Новости посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва. Намибийские компании пообещали ускорить разработку добычи нефти

"Однако, по-видимому, существуют проблемы с доверием местного населения, которое проживает в районе разведки. Они обеспокоены возможным загрязнением подземных вод в будущем из-за предложенного метода разработки месторождения. Предполагается, что впервые в Намибии будет использован метод выщелачивания, все остальные шахты используют традиционные методы, такие как открытый карьер или подземный. Поэтому "Росатому" необходимо провести дополнительную научную работу, чтобы убедить население в том, что загрязнения подземных вод не будет", — добавил он.

Посол добавил, что в Намибии нет никаких санкций против поисковых и разведочных работ "Росатома".

Первый замгендиректора "Росатома" — директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров заявил в минувший вторник на брифинге в рамках международного форума "Атомэкспо-2022" в Сочи, что компания намерена добывать в Намибии уран методом так называемого скважинного подземного выщелачивания.

"Этот метод, который "Росатом" использует на территории России — "экологически абсолютно чистый метод, который не загрязняет окружающую среду", — пояснил он и добавил, что "Росатом" готов пригласить намибийских специалистов в Россию убедиться в безопасности этого метода.

По мнению Комарова, проект будет экономически очень выгоден для Намибии, его инвестиционный потенциал оценивается в сумму до 500 миллионов долларов, он в состоянии поднять ВВП страны примерно на 1-2%. Кроме того, проект даст порядка 600 рабочих мест на самом месторождении и до 20 тысяч рабочих мест в смежных отраслях, и это будут в основном высокооплачиваемые рабочие места, отмечал Комаров. Намибия предложила России запустить прямые авиарейсы между странами

В Намибии сосредоточено 7% урановых запасов планеты. В 2021 году, по подсчетам Всемирной ядерной ассоциации (WNA), страна вошла в тройку лидеров по добыче урана. В стране действуют два уранодобывающих предприятия Husab Mine и Rössing Uranium Mine, принадлежащих китайским компаниям и отрабатывающих месторождения открытым способом.

Российский проект "Крылья", нацеленный на выявление перспективных залежей урана в Намибии, стартовал в 2010 года. Цель проекта "Крылья" — поиск и разработка залежей природного урана, которые, по оценкам специалистов, могут обеспечить рекордную добычу. На одном участке уже готовятся к опытной добыче.

Проект начался в 2010 году, однако практически сразу был заморожен, потому что правительство Намибии ввело мораторий на геологоразведку. После снятия моратория в 2018 году началась активная фаза проекта. В регионе Омахеке было открыто крупное месторождение песчаникового типа, потенциально пригодное для отработки методом скважинного подземного выщелачивания. Ожидается, что это месторождение позволит добывать уран в объемах, сопоставимых с объемами крупнейших уранодобывающих предприятий мира. Длительность проекта оценивается в 15–25 лет с возможностью увеличения ресурсной базы и сроков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00.