МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило экспортную квоту для российских производителей азотных удобрений на 750 тысяч тонн до конца текущего года, теперь она составляет чуть более 9 миллионов тонн, сообщается на сайте кабмина. В МИД рассказали о проблемах с поставками бесплатых удобрений

"Действующая экспортная квота для российских производителей азотных удобрений увеличена на 750 тысяч тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до конца 2022 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что теперь размер квоты составляет чуть более девяти миллионов тонн. При этом ограничения не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию.

Кабмин поясняет, что решение принято для поддержки российских производителей удобрений, у которых в условиях достаточного насыщения внутреннего рынка продукцией появится возможность отправить дополнительные объемы на экспорт. Распределить эти объемы между экспортерами поручено Минпромторгу.