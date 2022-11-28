МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Гендиректор BMW Оливер Ципсе предупредил о возможном уходе компаний из Германии и Европы вследствие резкого роста цен на электроэнергию, особенно компаний химической отрасли. Такие комментарии он дал журналистам в пятницу. СМИ: Польша пойдет "до конца" в требованиях репараций от Германии

"Я беспокоюсь по поводу будущего Германии или Европы в качестве места для ведения бизнеса, если химическая отрасль уйдет с континента", — сказал он, призвав к созданию инфраструктуры, которая обеспечит энергию из возобновляемых источников, а также конкурентную электроэнергию по конкурентным ценам.

С другой стороны, такие системные интеграторы, как BMW, в меньшей степени подвержены риску, добавил он.

Ципсе рассчитывает, что в следующем году бизнес останется стабильным, несмотря на рост цен на электроэнергию и мрачный экономический прогноз. Позиция Ципсе перекликается с комментариями финансового директора Николаса Петера, которые он дал ранее в ноябре.

В разных регионах мира ситуация развивается по-разному, сказал Ципсе, отметив в качестве примера, что вероятность рецессии в США оценивается ниже, чем в Европе. Однако они, вероятно, уравновесят друг друга.

BMW готовится к трудностям и ожидает "нормализацию своего портфеля заказов, который находится выше среднего уровня", добавил гендиректор.