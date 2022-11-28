МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Индонезийский производитель никеля Vale Indonesia начал строительство крупнейшего в мире никелевого завода, проект должен быть завершен к 2025 году, передает агентство ANTARA. Спекулянты ставят на "темную лошадку" вместо доллара

"Мы официально начали строительство завода для производства никелевых минералов, используемых в батареях электромобилей", — заявил директор Vale Indonesia Фебриани Эдди, слова которого приводит агентство.

"Предполагается, что строительство будет завершено в конце 2025 года", — добавил он.

Завод, как ожидается, будет иметь производственную мощность до 120 000 тонн никеля в год, что сделает его крупнейшим в мире. Сообщается, что в проекте также участвует китайская компания Zhejiang Huayou Cobalt. Завод будет построен в богатом никелем регионе Помалаа на острове Сулавеси в Индонезии. Общий объем инвестиций в проект на настоящий момент составляет 4,29 миллиарда долларов.

В октябре министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия заявил газете Financial Times, что страна изучает возможность создания картеля наподобие ОПЕК для никеля и других ключевых металлов, используемых для аккумуляторов.