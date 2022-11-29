МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Новогодние праздники можно отмечать не только шампанским, с этим периодом связаны и пивоваренные традиции, рассказал в интервью РИА Новости исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов. Минфин прорабатывает цифровой акциз на табак и пиво

"Во многих странах есть исключительно рождественские сорта, которые варятся зимой — например, черное пиво. Такие сорта, как правило, крепче и насыщеннее привычного лагера, и отлично согревают", — сообщил Мамонтов.

Кроме того, к "зимним" сортам можно отнести многие эли и боки, а иногда, заметил он, пивовары добавляют в "рождественское" пиво специи — это так называемые "винтер-вормеры".

"В нашей стране тоже есть новогодние лимитированные сорта — не просто другие этикетки, а с особенным вкусом — ассортимент российских пивоваров не уступает европейским", — считает Мамонтов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru во вторник в 10.00 мск.