МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Индонезия будет использовать обработку никелевой руды для ускорения экономического роста, столкнувшись с отклонением Всемирной торговой организацией (ВТО) иска о запрете на экспорт сырья, сообщает агентство ANTARA. В Индонезии начали строить крупнейший в мире никелевый завод

Об этом журналистам заявил заместитель министра финансов Индонезии Суахасил Назара, выступая в Джакарте во вторник.

"У нас не получилось отстоять запрет на экспорт никелевой руды. Остановит ли поражение Индонезии в ВТО обработку сырья? Не остановит. Наоборот, теперь мы на ней сконцентрируемся", — объявил Назара.

По его словам, отмена запрета лишь укрепила решимость правительства сосредоточиться на создании более дорогого конечного продукта обработки никеля. Целью Индонезии является уход от статуса "сырьевой страны".

Назара также пообещал, что Индонезия "не оставит попыток отстоять свое право на запрет экспорта сырья".

Власти Индонезии запретили экспорт никелевой руды 1 января 2020 года. Но эта политика вызвала протесты со стороны Европейского союза и ВТО, поскольку запрет на экспорт никеля влияет на производство нержавеющей стали, в котором задействованы тысячи работников.

В понедельник индонезийские СМИ сообщили, что Индонезия начала строительство крупнейшего в мире никелевого завода. Завод, как ожидается, будет иметь производственную мощность до 120 000 тонн никеля в год и строится совместно с китайской компанией Zhejiang Huayou Cobalt.