МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг РФ занимается разработкой инвестиционной платформы для импортозамещения критически важной продукции в промышленности, заявил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства Алексей Матушанский. В Совбезе предложили усилить ответственность за недочеты в импортозамещении

Матушанский напомнил, что политика импортозамещения была изначально направлена на конечную продукцию, однако фокус был смещен на средние переделы и комплектующие.

"Мы формируем сейчас кластерную инвестиционную платформу, где будем поддерживать проекты направленные на производство критической продукции, от которой зависит работа многих секторов экономики и инфраструктуры", — сказал он в ходе форума "Российский промышленник".

Платформа позволит осуществлять льготное заемное финансирование через банки сроком до 15 лет, объемом до 100 миллиардов рублей и с процентной ставкой до 5%. В Минпромторге рассказали о планах по расширению промышленной ипотеки

"Мы готовы работать с каждым проектом в ручном режиме, готовы опускать ставку ниже, подключать поручительства ВЭБ.РФ, субсидирование и государственные гарантии. Вплоть до компенсации капитальных затрат", — добавил директор департамента.

"Мы также определили приоритеты по отраслям. Это прежде всего транспортное машиностроение, двигателестроение, радиоэлектроника, станкостроение, малая среднетоннажная химия, оборудования для топливно-энергетического комплекса, для водорода", — пояснил Матушанский.