МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Почти 500 предприятий зарегистрировались на платформе по цифровизации промышленности в России "Эффективность.рф", ожидается, что к концу 2024 года на платформе будет зарегистрировано порядка 4 тысяч компаний, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак. В Минпромторге рассказали о планах по расширению промышленной ипотеки

В 2021 году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу и Минцифры подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание маркетплейса промышленного ПО. Платформа была запущен 5 октября. Оператором платформы является АНО "Цифровые технологии производительности" при поддержке Минпромторга.

"К концу 2024 года ожидаем, что порядка 4 тысяч компаний зарегистрируются на платформе. К сервисам "Эффективность.рф" уже присоединилось 491 предприятие из 73 регионов России", — сказал Шпак.

По его словам, на платформе промышленные предприятия могут начать цифровизацию производства без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей.

"Предприятиям доступны сервисы, позволяющие провести цифровую трансформацию эффективным способом: от планирования проекта и выбора программного обеспечения до контроля внедрения ПО и обучения его использованию", — отметил Шпак.

Замглавы Минпромторга также добавил, что частью платформы стал маркетплейс промышленного ПО. Он помогает разработчикам инженерного и промышленного ПО дорабатывать свои продукты или создавать новые, опираясь на опыт взаимодействий с конечными пользователями.

В середине апреля Шпак заявлял, что платформа поможет соединить разработчиков софта для промышленности непосредственно с заказчиками, а также позволит сформировать экосистему и в конечном счете обеспечить технологическую независимость российских предприятий с точки зрения использования специальных программных продуктов.