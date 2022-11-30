МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Французская компания Alstom Transport SA в период с 2023 по 2029 год произведет 245 электровозов на казахстанском ТОО "Электровоз курастыру зауыты" (ЭКЗ, завод по сборке электровозов) для национальной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, Казахстанские железные дороги), сообщила пресс-служба КТЖ. Alstom отчитался о снижении чистого убытка к 30 сентября

Соответствующее соглашение заключили во вторник в Париже КТЖ, Alstom и банк Sociеtе Gеnеrale в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева во Францию.

"Согласно принятому документу, компания Alstom в период 2023-2029 гг. произведет на казахстанском заводе ЭКЗ и поставит 245 электровозов для КТЖ", — говорится в пресс-релизе.

Сделка будет проведена при содействии министерства финансов Франции, государственного экспортно-импортного агентства BPIFrance и банка Sociеtе Gеnеrale, которые субсидируют процентную ставку.

"Это решит вопрос существующего дефицита электровозов и даст возможность предоставления качественных услуг казахстанским грузоотправителям", — отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба президента Казахстана сообщила, что Токаев в Париже принял председателя совета директоров, главного исполнительного директора компании Alstom Анри Пупар-Лафаржа. В ходе встречи главе государства была представлена информация об инвестиционных проектах компании.

Согласно пресс-релизу, Alstom в ближайшее время намерена инвестировать 50 миллионов евро в проекты по производству, сервисному обслуживанию электровозов и оборудования для подвижного состава и инфраструктуры железнодорожного транспорта. Планируется создать сервисные центры в Астане, Алма-Ате, а также Жамбылской и Туркестанской областях.

Пупар-Лафарж также сообщил, что компания при реализации этих проектов подготовит более тысячи местных специалистов.

Учредителями ЭКЗ являются Alstom (50% в уставном капитале), КТЖ (25%) и ЗАО "Трансмашхолдинг" (25%).