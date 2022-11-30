Промышленное производство в Японии упало в октябре на 2,6 процента в месячном выражении
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Промышленное производство в Японии в октябре сократилось второй месяц подряд. Снижение мирового спроса и сохраняющаяся напряженность в работе логистических цепочек негативно отразились на планах японских производителей.
Слабость деловой активности обращает внимание на проблемы, стоящие перед третьей крупнейшей экономикой мира, которая отстает от других ведущих экономик в восстановлении после пандемии COVID-19. Правительство Японии готовится реализовать очередной пакет мер стимулирования на фоне достигшей 40-летних максимумов инфляции.
Согласно опубликованным в среду официальным данным, промышленное производство в Японии в октябре с учетом коррекции на сезонные факторы сократилось на 2,6% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 1,7% в сентябре (согласно пересмотренным данным). Срединный прогноз экономистов предполагал сокращение промышленного производства в октябре на 1,5%.
Негативный вклад в общий индекс в октябре внесли производство машинного оборудования, которое снизилось на 5,4%, а также электронных устройств и компонентов, которое сократилось на 4,1%. При этом производство в ключевой для Японии автомобильной промышленности выросло на 5,6%.
Новые вспышки COVID-19 в крупных городах Китая представляют еще одну угрозу для перспектив промышленности Японии. Крупные японские производители, в том числе Toyota и Honda, сообщили о корректировке производственных планов из-за локдаунов в Китае.
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии впервые за пять месяцев понизило свой прогноз промышленного производства, отметив, что "производство постепенно восстанавливается, но некоторая слабость еще наблюдается".
Опрошенные министерством производители ожидают, что в ноябре производство вырастет на 3,3%, а в декабре — на 2,4%.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221130/838998774.html