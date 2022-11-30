МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Горнодобывающий гигант Rio Tinto сегодня заявил, что его поставки железной руды в 2023 году, вероятно, будут в том же диапазоне, что и прогнозируемые поставки в этом году. Индонезия сосредоточится на обработке никеля

Кроме того, компания предупредила о возможном росте расходов.

Rio Tinto ожидает в следующем году поставить 320-335 млн тонн железной руды. Компания прогнозирует удельные затраты в 2023 году на уровне 21-22,5 доллара за тонну железной руды против 19,5-21 доллара за тонну, ожидающихся в 2022 году.