С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя — ПРАЙМ. Иран и Россия договорились о реализации совместных проектов в сфере энергетического машиностроения, судо- и авиастроения, сообщил заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана, глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак. СМИ сообщили о начале работы Российско-иранского делового совета

Пейманпак и глава РСПП Александр Шохин в среду в рамках форума "Российский промышленник" подписали меморандум о создании совета делового сотрудничества Россия — Иран.

"Мы достигли принципиальных соглашений в вопросах совместных проектов по строительству и проектированию — совместному проектированию и производству турбин, (в сфере) судостроения, подвижного состава, вертолетов и авиастроения, самолетов, также тракторов и оборудования для сельского хозяйства", — сказал Пейманпак.

Он добавил, что иранская сторона намерена "активно реализовывать проекты в этих сферах", где рассматривается возможность формирования совместных компаний с РФ.