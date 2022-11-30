МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Гранильный завод "Алросы" в Барнауле планирует в ближайшие годы вдвое нарастить объем выпуска продукции, следует из сообщения министерства промышленности и энергетики Алтайского края. "Алроса" выплатила купон по еврооблигациям в рублях

"Алроса" в 2021 году объединила свои гранильные активы в единый производственный комплекс на базе смоленского "Кристалла". В него входят производства в Смоленске, Москве, Барнауле.

"Несмотря на то, что в 2022 году мы вышли на пик производства при имеющихся ресурсах, мы стремимся расти и в плане производства, и в плане технологий… Задача предприятия на ближайшие годы – двукратно увеличить объем выпускаемой продукции, — приводятся в сообщении слова руководителя филиала в Барнауле Александра Роута.

В сообщении подчеркивается, что предприятие закупило новые комплексы контроля геометрических параметров и симметрии бриллиантов, лазерные установки для распиливания алмазов, а также дополнительные системы компьютерной разметки алмазов.

АК "Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Объем продаж алмазов и бриллиантов в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов. Основные акционеры — Российская Федерация в лице Росимущества (33,03%), Саха (Якутия) — 25% плюс одна акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.