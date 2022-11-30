Мантуров: отечественная реабилитационная продукция не уступает лучшим мировым аналогам
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Отечественная реабилитационная продукция сегодня не уступает лучшим мировым аналогам во всех сегментах, в целом за последние пять лет российские производители вывели на рынок более 300 технических решений, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"За прошедшие пять лет российские производители вывели на рынок более трехсот различных технических решений. Во всех сегментах индустрии у нас появилась продукция, не уступающая лучшим мировым аналогам. Это касается бионических протезов, роботизированных ортезов, широкой линейки кресел-колясок с ручным и электроприводом, цифровых слуховых аппаратов, нейроимплантов и платформенных решений для помощи незрячим людям", — отметил он, выступая на пленарном заседании VII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии".
Также, по словам Мантурова, в стране сформировался сильный пул производителей ортопедической обуви и адаптивной одежды. С каждым годом растет разнообразие продукции для вовлечения инвалидов в социальную жизнь, речь о товарах безбарьерного доступа и для адаптивного спорта, а также о тактильно-звуковых устройствах.
"Мы в разы усилили акцент на качестве российской продукции. Во-первых, разработали за пять лет около двухсот стандартов. И, во-вторых, начали субсидировать апробацию товаров непосредственно с участием инвалидов. Эту практику нужно обязательно масштабировать, чтобы учесть все нюансы, обеспечить максимальный комфорт и удобство. Здесь мелочей не бывает", — добавил он.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221130/839003204.html