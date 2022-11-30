МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Отечественная реабилитационная продукция сегодня не уступает лучшим мировым аналогам во всех сегментах, в целом за последние пять лет российские производители вывели на рынок более 300 технических решений, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Руспродсоюз рассказал, почему производители продуктов питания несут убытки

"За прошедшие пять лет российские производители вывели на рынок более трехсот различных технических решений. Во всех сегментах индустрии у нас появилась продукция, не уступающая лучшим мировым аналогам. Это касается бионических протезов, роботизированных ортезов, широкой линейки кресел-колясок с ручным и электроприводом, цифровых слуховых аппаратов, нейроимплантов и платформенных решений для помощи незрячим людям", — отметил он, выступая на пленарном заседании VII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии".

Также, по словам Мантурова, в стране сформировался сильный пул производителей ортопедической обуви и адаптивной одежды. С каждым годом растет разнообразие продукции для вовлечения инвалидов в социальную жизнь, речь о товарах безбарьерного доступа и для адаптивного спорта, а также о тактильно-звуковых устройствах.

"Мы в разы усилили акцент на качестве российской продукции. Во-первых, разработали за пять лет около двухсот стандартов. И, во-вторых, начали субсидировать апробацию товаров непосредственно с участием инвалидов. Эту практику нужно обязательно масштабировать, чтобы учесть все нюансы, обеспечить максимальный комфорт и удобство. Здесь мелочей не бывает", — добавил он.