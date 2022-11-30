МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Российские металлурги производят больше стали, чем потребляет внутренний рынок, 40-50% идет на экспорт, сообщил совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. "Норникель" намерен перенаправить экспорт на хаб в Северной Африке

"Сегодня мы, металлурги, уверенно можем заявить, что мы сделаем для России столько стали, сколько надо. Сегодня мы производим больше стали, чем потребляется, экспортируя 40-50%", — сказал он, выступая на форуме "Российский промышленник".

Совладелец одной из крупнейших металлургических компании России отметил, что строительство может стать основным драйвером увеличения применения металла внутри страны и стимулирования экономики в целом. "Речь идет о комплексном движении, стройка потребляет большое количество материалов, услуг, энергии, оборудования", — пояснил он.

По его словам, в России есть серьезный потенциал по наращиванию применения металлических конструкций в строительной отрасли. "Сегодня у нас монолитный железобетон занимает 45% в жилищном строительстве, а доля стальных каркасов не превышает 1%", — напомнил Мордашов. При этом в мировой практике доля применения металла в строительстве доходит до 60%, добавил он.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Мордашов (76,85% акций). По итогам первых трех кварталов компания снизила выпуск стали на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 7,967 миллиона тонн.