МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия является безусловным лидером по производству молока и молочной продукции в Европе, заявила заместитель начальника главного управления перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Белоруссии Мария Климова. Власти Белоруссии ожидают снижения золотовалютных резервов страны

"Беларусь считается безусловным лидером по производству молока и молочных продуктов на душу населения: 841 кг на человека в год, из которых в стране потребляется только 237 кг. Если взять сыры, то производство на душу населения порядка 30 кг на человека в год, при этом потребляем 7,5 кг", — цитирует Климову агентство Белта.

Она также отметила, что уровень собственной обеспеченности молочными продуктами в Беларуси достигает 263,3%. В среднем по странам Евросоюза аналогичный показатель равен 116%. В Центральной и Северной Европе — 130-170%. Восточная и Южная Европа самообеспечены молоком всего лишь на 60-80%.

"Мы себя полностью обеспечили отечественной молочной продукцией. Сегодня в торговых объектах у нас продается 95% отечественных сыров. Масло почти все отечественное", — подчеркнула Мария Климова.