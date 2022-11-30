АЛМА-АТА, 30 ноя — ПРАЙМ. Президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон в ходе переговоров в Париже договорились о сотрудничестве в сфере производства критических сырьевых материалов, в том числе редкоземельных металлов, говорится в совместном заявлении глав двух государств. Казахстан оценит проект "газового союза" с учетом санкционных рисков

"Стороны достигли договоренности о развитии сотрудничества в области критических сырьевых материалов, в том числе редкоземельных металлов", — сообщается в документе, текст которого опубликовала пресс-служба казахстанского президента.

Согласно заявлению, в экономической сфере президенты подчеркнули высокий потенциал дальнейшего развития торговли и инвестиций, в особенности в ключевом секторе энергетики. Отмечается, что Казахстан является одним из главных поставщиков урана и сырой нефти во Францию.

"В ходе визита подписан ряд двусторонних документов в сфере возобновляемых источников энергии, производства "зеленого водорода", использования мирного атома, управления водными ресурсами, железнодорожного транспорта и АПК", — отмечается в документе.

Кроме того, главы двух государств с удовлетворением отметили запуск крупных транспортных инициатив в Центральной Азии, в частности, касающихся развития Транскаспийского международного транспортного маршрута. Также они выразили поддержку реализации проекта ЕС Global Gateway.