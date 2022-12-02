МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Российский производитель БРПИ, выпускающий по лицензии мороженое Baskin Robbins в течение 30 лет, регистрирует новый бренд BRandICE, скорее всего, из-за лишения прав на бренд, пишет газета "Коммерсант". Производство мороженого в России в июле-сентябре выросло на треть

БРПИ была создана в 1994 году и, помимо производства мороженого, по франшизе развивала в России сеть одноименных кафе.

"Российский производитель мороженого под брендом Baskin Robbins АО БРПИ (ранее "Баскин Роббинс Продакшн Интернэшнл Лимитед") в октябре-ноябре подало в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков BRandICE. Надпись выполнена в сине-розовой гамме, бренды регистрируются по классам мороженого и кафе. В ноябре БРПИ также получила декларации соответствия для выпуска мороженого под BRandICE… Регистрация новых марок может быть связана с утратой права на использование бренда Baskin Robbins", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что один из управляющих кафе Baskin Robbins в Подмосковье подтвердил, что получил уведомление о смене бренда около месяца назад и с 1 декабря должен сменить вывеску. В БРПИ и владеющей брендом Baskin Robbins американской Inspire Brands комментарии не предоставили.

Отмечается, что благодаря экономии на роялти себестоимость продукта может снизиться, однако, вероятно, БРПИ будет вынуждена сменить и рецептуру.

В настоящее время адрес сайта компании изменился, в оформлении используется новый бренд, под ним же представлено мороженое и десерты в каталоге.