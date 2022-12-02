МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus планирует отказаться от импорта российского титана в течение нескольких месяцев, сообщил глава оборонного и космического подразделения компании Михаэль Шольхорн. Airbus заплатит штраф для урегулирования расследования по сделкам компании

Крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация "ВСМПО-Ависма", в числе ее партнеров — Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. Как оценила ФГ "Финам" для РИА Новости, "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus.

"Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией, если речь идет о титане. Это вопрос месяцев, а не лет… Я не могу назвать точную дату, это довольно сложный процесс, но это произойдет", — заявил на брифинге в Мюнхене Шольхорн, слова которого приводит агентство Рейтер.

Глава Airbus Гийом Фори в августе отмечал в статье в Wall Street Journal, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space (оборонная и аэрокосмическая продукция и услуги) и Airbus Helicopters (производство вертолетов). Число сотрудников составляет более 130 тысяч человек.