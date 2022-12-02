МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Продажа Министерству обороны России акций авиакомпании "Космос" поспособствует увеличению ее загрузки и удовлетворению потребностей "Роскосмоса" и военных, заявили в госкорпорации. Госдума одобрила участие "Роскосмоса" в советах директоров компаний

Авиакомпанию "Космос" основали в 1947 году в качестве летно-испытательной станции на базе нынешнего головного научного института "Роскосмоса" ЦНИИмаш. Предприятие осуществляет доставку грузов и перевозку специалистов на космодромы Байконур, Восточный и Плесецк.

"С целью загрузки предприятия был проработан проект коллаборации с летным отрядом МО РФ, позволяющий удовлетворять потребности ракетно-космической отрасли и МО РФ", следует из пресс-релиза.

В госкорпорации уточнили, что сделка связана со снижением загрузки со стороны предприятий, связанных с космонавтикой, из-за "внешнеэкономических факторов".