МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Мировая авиакосмическая отрасль не сможет быстро найти замену титану из России, а поиск новых поставщиков увеличит издержки, такое мнение высказал РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев. "Роскосмос" рассказал о плюсах продажи авиакомпании "Космос" Минобороны

Глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольхорн, как сообщало агентство Рейтер, ранее в пятницу заявил на брифинге в Мюнхене, что компания планирует отказаться от импорта российского титана в течение нескольких месяцев. В марте другой авиастроительный гигант компания Boeing заявила, что приостанавливает покупку титана из РФ и закрывает технические отделы в Москве и Киеве.

Калачев напомнил, что в первом полугодии 2022 года Европа в полтора раза увеличила закупки титана из России, создавая запасы. "Кроме того, Airbus приобрел у французской металлургической компании Eramet поставщика материалов для аэрокосмической отрасли Aubert & Duval. Полностью заменить эти поставки будет сложно, а быстро – невозможно", — считает он.

Кроме России, крупными производителями титана также являются США, Японии, КНР и Казахстан, напомнил Калачев. "Строились новые заводы, в частности, в Саудовской Аравии. Но, в любом случае, отказ от российских поставок приведет к увеличению затрат в мировой авиакосмической отрасли", — отметил аналитик.

Крупнейшим в мире производителем титана является российская корпорация "ВСМПО-Ависма", в числе ее партнеров — Boeing, Airbus, Embraer, Rolls-Royce, Safran Aircraft Engines. Согласно февральским оценкам ФГ "Финам" для РИА Новости, "ВСМПО-Ависма" обеспечивает до 30% поставок титана для мировой аэрокосмической промышленности, в том числе до 40% потребностей в титане Boeing и до 60% потребностей Airbus. Глава Airbus Гийом Фори в августе отмечал в статье в Wall Street Journal, что если "ВСМПО-Ависма" перестанет поставлять металл для мировой авиакосмической отрасли, "это будет конец истории".

По мнению аналитика, "ВСМПО-Ависма" может понадобится поддержка государства в виде гарантированных закупок титана и также, возможно придется менять структуру производства. Он добавил, что корпорация может развить альтернативные направления бизнеса и найти применение своей продукции в других сферах.

"Титан – это далеко не только металл для авиации. Более 60% титана в виде диоксида используется в лакокрасочной промышленности. Несколько лет назад обсуждалась это направление и на "ВСМПО-Ависма", — добавил Калачев.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" – крупнейший в мире производитель титана с полным технологическим циклом. Компания поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком.