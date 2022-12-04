Источник: Киев готовится сорвать инициативу ООН по транзиту аммиака из Тольятти в Одессу
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В Киеве готовят провокацию для срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник.
"По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) – Одесса (Украина)", — сказал он.
По данным источника, на территории Одесского припортового завода должны быть произведены "направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".
Источник отметил, что планирование и осуществление провокации идет под контролем находящихся в Одессе представителей британских спецслужб, в ее реализации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, охраняющие портовую инфраструктуру в Одесской области согласно договору с администрацией морских портов Украины.
Источник добавил, что главная цель провокации — "лишение России, по аналогии с диверсиями на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", возможности поставок необходимого для производства азотных удобрений аммиака в различные регионы мира, прежде всего, в развивающиеся страны".
"Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ", — также отметил он.
https://1prime.ru/industry_and_energy/20221204/839045540.html