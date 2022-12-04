МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В Киеве готовят провокацию для срыва инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, сообщил РИА Новости военно-дипломатический источник. ООН сообщила о договоренности по экспорту аммиака из России через Украину

"По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) – Одесса (Украина)", — сказал он.

По данным источника, на территории Одесского припортового завода должны быть произведены "направленные взрывы зарядов взрывчатки на купольных крышах хранилищ для аммиака в целях разрушения подвесных перекрытий, а также подрывы инфраструктуры цеха перегрузки аммиака, под легендой якобы их "поражения" в результате "ракетного удара" российских вооруженных сил".

Источник отметил, что планирование и осуществление провокации идет под контролем находящихся в Одессе представителей британских спецслужб, в ее реализации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, охраняющие портовую инфраструктуру в Одесской области согласно договору с администрацией морских портов Украины.

Источник добавил, что главная цель провокации — "лишение России, по аналогии с диверсиями на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", возможности поставок необходимого для производства азотных удобрений аммиака в различные регионы мира, прежде всего, в развивающиеся страны".

"Спланированное разрушение хранилищ для аммиака в Одессе приведет к дальнейшему росту его стоимости на мировом рынке. Это позволит увеличить объемы, а также прибыльность производства и экспорта аммиака предприятиями Великобритании и США в Евросоюз и развивающиеся страны в условиях высоких цен на природный газ", — также отметил он.