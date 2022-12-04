МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия намерена привлечь внимание мирового сообщества и, в первую очередь, Евросоюза к планам киевского режима сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Киев готовит провокацию по срыву транзита аммиака, сообщил источник

"Обнародуя эту информацию, мы хотим заранее предупредить мировое сообщество о планируемой провокации. Евросоюзу нужен аммиак, Россия готова его поставлять, но, если в результате действий Украины эти поставки прервутся, ЕС нужно будет сделать соответствующие выводы. Если эта провокация будет осуществлена, ЕС должен будет это расследовать", — пояснил он.

Цеков напомнил, что киевский режим уже не раз устраивал антироссийские провокации.

"Я рассчитываю, что обозначив готовящуюся провокацию, мы сможем ей противостоять", — сказал он.

Ранее военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Киев готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти — Одесса.